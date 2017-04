Pläne zum Schulbau

Langenhagen. Informationen zu den Bauplänen an Schulen gibt es in der nächsten Sitzung des technischen Schulbau-Ausschusses am Donnerstag, 27. April, um 17.45 Uhr im Ratssaal, Marktplatz 1. Auch der Ablauf zum Bau der Sporthalle an der Konrad-Adenauer-Straße wird Thema sein. Zur Sanierung der Hermann-Löns-Schule werden Informationen von Stadtbaurat Carsten Hettwer erwartet. Zu Beginn und am Ende der Sitzung ist die Einwohnerfragestunde.