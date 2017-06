Plätze frei

Langenhagen. Der Verein Abenteuerland bietet auf dem Spielgelände am Silbersee eine Ferienbetreuung vom 24. bis 18. Juli an. Noch zwei Plätze für Kinder (von sieben bis zwölf Jahre) sind frei. Die Betreuungszeit beginnt um 9 Uhr und endet um 16 Uhr. Die Plätze werden in Reihenfolge der Anmeldung vergeben. Weitere Informationen und Anmeldung: www.Abenteuerland-Langenhagen.de