Plagiate auf Flohmarkt

Langenhagen. Polizisten haben beim Flohmarkt an der Theodor-Heuss-Straße an mehreren Verkaufsständen insgesamt 116 offensichtlich nachgemachte Sweatjacken der Firma Naketano beschlagnahmt. Ein 34-jähriger Naketano-Mitarbeiter war am frühen Nachmittag an einigen Ständen auf die Plagiate aufmerksam geworden

und hatte daraufhin die Polizei alarmiert. Die Beamten stellten anschließend an mehreren Verkaufsständen insgesamt 116 Sweatjacken fest und beschlagnahmten diese. Insgesamt drei Verkäufer müssen sich nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Urheberrechtsgesetz verantworten.