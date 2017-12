Plattdeutscher Gottesdienst

Engelbostel-Schulenburg. Die Martinskirchengemeinde schließt die Weihnachtszeit in bewährter Weise mit einem plattdeutschen Gottesdienst ab. Am Sonntag nach dem Dreikönigstag, 7. Januar, feiern die Engelbosteler und Schulenburger um 18 Uhr „Lüttje Wiehnachten“. Ein letztes Mal wird der Weihnachtsbaum erstrahlen und „Oh du fröhliche“ angestimmt; die Strophen werden abwechselnd auf Hochdeutsch und auf Plattdeutsch gesungen. ,„Es gibt ein ausführliches Liedblatt mit allen Texten einschließlich Übersetzungen, dieses Mal sind wieder neu gedichtete Texte zu altbekannten Weihnachtsmelodien dabei“, kündigte Pastor Rainer Müller-Jödicke an. Engelbosteler Gemeindemitglieder werden die Lesungen und Gebete in Mundart mitgestalten.