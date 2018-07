Fünfter Film des Sommerkinos am 23. Juli

Langenhagen. Am Mittwoch, 25. Juli, geht es im nun bereits fünften Film des Sommerkinos der Emmauskirche Langenhagen, Sonnenweg 17, um eine verlassene Frau, die plötzlich auf sich allein gestellt ist: Die New Yorker Schriftstellerin Wendy erlebt einen Schock, als ihr Mann sie verlässt. Nach 21 Jahren Ehe fällt es ihr schwer, plötzlich auf eigenen Füßen zu stehen. Doch Wendy lässt sich nicht unterkriegen und beschließt, Fahrstunden beim indischen Taxifahrer Darwan zu nehmen, um ihre Tochter in Vermont besuchen zu können. Im Verlauf der Fahrstunden kommt es zu einem regen Austausch zwischen den beiden so unterschiedlichen Persönlichkeiten – Wendy ist impulsiv und wurde gerade verlassen, Darwan ist streng und steht kurz vor seiner Hochzeit. So sind Fahrlehrer und –schülerin zwar nicht immer einer Meinung, doch worauf es im Leben wirklich ankommt, darüber sind sie sich ziemlich schnell einig, zumal Darwan eigentlich ein sanftmütiger Typ ist. Start ist um 20 Uhr, gegen 19 Uhr öffnet bereits der Weingarten vor der Kirche.