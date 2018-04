Politik in der EU gestalten

Jusos laden für 4. Mai ein

Langenhagen Ein Jahr vor den Europawahlen, die voraussichtlich im Mai 2019 stattfinden werden, laden die Jusos zu einem Gespräch mit dem Abgeordneten im Europaparlament Bernd Lange, Vorsitzender im Handelsausschuss, ein. „Wir wollen denBürgerinnen und Bürgern vor Ort die Möglichkeit geben, sich noch vor dem ganzenWahlkampf über den Ablauf der Europawahlen zu informieren und Fragen zu stellen, die siebezüglich der EU-Politik interessieren und bewegen“, sagt die Juso-Vorsitzende Dilek Yazgan.Die Veranstaltung "Auf einen Plausch mit unserem Europaabgeordneten Bernd Lange" istoffen für alle und findet am Freitag, 4. Mai, ab 17 Uhr in der Teestube der IGS an der Konrad-Adenauer-Straße 19 statt. Für eine besserePlanung werden Interessierte gebeten, sich per E-Mail an jusos.langenhagen@outlook.deanzumelden.