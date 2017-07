Politikbetrieb geht los

Vier Sitzungen stehen an

Langenhagen (ok). Die Sommerpause ist beendet; der politische Betrieb geht wieder los. Der Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Bad trifft sich Donnerstag, 3. August, um 17.45 Uhr im Ratssaal. Projektentwickler Constrata gibt einen Bericht zur Entwicklung. Bauleitplanungen im Umfeld des Flughafens stehen im Mittelpunkt der Sitzung des Verkehrs- und Feuerschutzausschusses. Termin: Dienstag, 8. August, um 17.45 Uhr im Ratssaal. Mit der Nachnutzung des Feuerwehrhauses in Engelbostel befasst sich der Engelbosteler Ortsrat am Mittwoch, 9. August, in seiner Sitzung. Beginn in der Kreuzwippe ist um 19 Uhr. Der Bebauungsplan „Münchner Straße Ost“ ist ein zentrales Thema der ersten Sitzung des Stadtplanungs-, Bau- und Umweltausschusses nach der Sommerpause. Beginn im Ratssaal ist am Donnerstag, 10. August, um 17.45 Uhr. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzungen findet wie immer eine Einwohnerfragestunde statt.