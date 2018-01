Posten besetzen

Langenhagen (ok). Drei Schlagwörter spielen bei jeder Jahreshauptversammlung eine große Rolle, das ist auch beim SC Langenhagen, dem größten Sportverein in der Flughafenstadt, nicht anders: Wahlen für Vorstandsposten, Ehrungen und Berichte. Los geht es am Freitag, 16. Februar, um 19 Uhr im Clubheim an der Leibnizstraße. Anträge müssen schriftlich bis zum 8. Februar in der Geschäftsstelle an der Leibnizstraße 56 eingereicht werden. Alle stimmberechtigten Mitglieder über 18 Jahre werden gebeten, die Jahreshauptversammlung zu besuchen. Bitte Mitgliedsausweise mitbringen.