Predigt am Amtsweg

Engelbostel-Schulenburg. „Seit dreißig Jahren feiert unsere Martinskirchengemeinde regelmäßig Gottesdienste in unserem Schulenburger Dorfgemeinschaftshaus“, betont Christa Röder. Der nächste Termin ist am vierten Advent, 18. Dezember, um 10 Uhr am Amtsweg. „Während in der Martinskirche am Wochenende vor Weihnachten schon der Weihnachtsbaum zurechtgemacht wird, feiert die gesamte Gemeinde ihren Gottesdienst am vierten Advent in Schulenburg“, erläutert Christa Röder.