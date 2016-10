Preise schießen

Godshorn. Vereinsmitglieder des Schützenvereins können am Schweinepreisschießen im Schützenhaus am Spielplatzweg teilnehmen. Montags, 24. und 31. Oktober, ab 19.30 Uhr, und donnerstags, 20. und 27. Oktober, ab 19 Uhr und am Dienstag, 1. November, ab 19 Uhr. Jeder Teilnehmer gewinnt. Die Preisverteilung findet am Sonnabend, 20. November, um 16 Uhr mit anschließendem Wurstessen im Schützenhaus statt.