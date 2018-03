Preisschießen

Godshorn. Auch in diesem Jahr wird beim Schützenverein am Donnerstag, 29. März, um 18 Uhr, im Schützenhaus Godshorn eine Siegerehrung des Ostereierpreisschießens stattfinden. Alle Mitglieder des Vereins können an den jeweiligen Übungsabenden auf die hierfür angeschafften Spaß-Scheiben schießen. Auch am 29. März ist dieses noch möglich. Jeder Teilnehmer an dieser Veranstaltung zahlt acht Euro. Nach der Siegerehrung gibt es außer Getränke auch Brot und Rühreier mit Schinken oder Schnittlauch.