Prioritätenliste wird vorgestellt

Sanierungsbeirat Wiesenau tagt am 18. Mai

Langenhagen. Die Mitglieder des Sanierungsbeirates Wiesenau tagen am Donnerstag, 18. Mai, in der Adolf-Reichwein-Schule. Die öffentliche Sitzung beginnt um 18 Uhr im Foyer. Auf der Tagesordnung steht zunächst ein Bericht über den Verlauf und die Ergebnisse des Workshops am 30. März, bei dem die Sanierung der Friedrich-Ebert-Straße thematisiert wurde. Ferner wird die Prioritätenliste der zu sanierenden Straßenräume vorgestellt und für die aktive Mitwirkung am Prozess zur Erstellung des Grün- und Freiraumkonzeptes geworben. Weitere Themen sind ein Aus- und Rückblick auf die Termine. Über die vielfältigen Aktionen in Wiesenau wird berichtet. Gäste, die sich für das Sanierungsgebiet Wiesenau interessieren, sind herzlich willkommen – unabhängig davon, ob sie sich abseits des Sanierungsbeirates einbringen mögen oder einfach nur zuhören wollen.