Pro Airport trifft sich

Langenhagen (ok). Es wird der letzte Auftritt Bernd Speichs als Vorsitzender des Bürgerforums Pro Airport Hannover sein. Speich tritt bei der öffentlichen Mitgliederversammlung zurück. Sie beginnt am Freitag, 20. April, um 17 Uhr im Restaurant Skylight am Flughafen in der fünften Etage zwischen den beiden Terminals A und B. Neben Grußworten von Staatssekretär Berend Lindner aus dem Wirtschaftsministerium und von Flughafen-Chef Raoul Hille steht ein Referat von Thorsten Jüngel von der Flugsicherung im Mittelpunkt. Der Spannung versprechende Titel lautet: "Warum fliegen Flugzeuge? Oder was passiert mit dem Wasser aus dem Waschbecken?" Im zweiten Teil stehen dann Berichte, Wahlen und Termine an.Anschließend gibt es ein Buffet mit Getränken; Anmeldungen bitte unter brsewcz@arcor.de.