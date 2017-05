Probelauf der Sirenen

Langenhagen. Die Ortsfeuerwehr prüft am Donnerstag, 18. Mai, um 18.30 Uhr die Funktion der sieben Sirenen in der Kernstadt. Sie sind an der Grovestraße, am Pestalozziweg, Im Hohen Felde, am Langenforther Platz, am Schilfkamp, am Masurenweg und am Schulzentrum aufgebaut. Es wird ein Dauerton von einer Minute mit einer zweimaligen Unterbrechung von etwa 12 Sekunden zu hören sein.