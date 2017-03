Probetraining

Krähenwinkel (ok). Viermal kostenloses und unverbindliches Probetraining bietet die Kampfkunstschmiede jetzt in ihrem Dojo im Gleisdreieck in Krähenwinkel an. Ab April startet der Trainingszyklus für die Frauen-Selbstverteidigung wieder neu. Termin. Immer mittwochs von 18.50 bis 19.50 Uhr. Probetraining ist ab sofort möglich. Kontakt bitte über die.kampfkunstschmiede@gmail.com oder telefonisch unter (0170) 8 86 61 44.