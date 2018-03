Prügeleien

Langenhagen (ok). In der Nacht zu Sonnabend kam es gegen 2.30 Uhr vor einer Shisha Bar an der Walsroder Straße zu einer Prügelei. Die Lage drohte zu eskalieren, etwa 15 bis 20 Gäste waren nach Auskunft der Polizei, die massiv einschreiten musste, auf der Straße. Einen betrunkenen 24-Jährigen nahmen die Polizeibeamten bis zum nächsten Morgen mit.

Auch am Taunusweg ging es in der Nacht zu Sonntag gegen 2.20 Uhr hoch her. Nach einem Zechgelage hat ein 24-Jähriger erst zwei Kumpels mit Faustschlägen attackiert, anschließend noch eine Nachbarin beleidigt. Da er sich nicht beruhigen ließ, nahm die Polihzei ihn