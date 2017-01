Prunksitzung

Langenhagen. Am Sonnabend, 4. Februar, findet in der Festhalle im Eichenpark an der Stadtparkallee die große Prunksitzung der "Langenhagener Karnevalsgesellschaft Blau-Weiß von 1993" statt. Geboten wird ein buntes Programm aus Langenhagen sowie von Gastvereinen von Nah und Fern, unter anderem mit Gardetanz, Tanzmariechen, Gesang und Showtänzen. Einlass ist ab 18 Uhr und Beginn um 19.11 Uhr. Essen und Getränke sind zu kleinen Preisen erhältlich. Kartenbestellungen mit Platzreservierungen werden entgegengenommen unter der Telefonnummer 0157 526 19 846.