Psalm in Kompositionen

Konzert in der Matthias-Claudius-Kirche

Kaltenweide/Krähenwinkel. „Singet dem Herrn ein neues Lied“- so heißt es im 98. Psalm. Diese Worte sind Grundlage mehrerer Kompositionen für verschiedene Chöre. Auch in der Matthias-Claudius-Gemeinde wurde ein Satz von dem Komponisten Pachelbel zu diesem Psalm vor einiger Zeit vorgetragen. Nachdem im Mai und im Juni Konzerte stattgefunden haben, wollen sich nun verschiedene Musikgruppen zu einem Konzert zusammen finden. „Fantasien“ ist der Titel dieser Veranstaltung, an der Trompetenschüler von Robert Klassen, der Posaunenchor, Kirchenchor und Flötenensembles teilnehmen. Das Konzert beginnt am Sonnabend, 29. Oktober, um 17 Uhr in der Matthias-Claudius-Kirche. Der Eintritt ist frei.