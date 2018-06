Public Viewing

Godshorn (ok). Schützenfest in Godshorn und erstes WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft in Russland am Sonntag, 17. Juni, um 17 Uhr. Zwei Termine, die miteinander koillidieren? Keineswegs, denn im Festzelt auf dem Le-Trait-Platz gibt es Public Viewing. In Gemeinschaft können hoffentlich viele Treffer der deutschen Elf bejubelt werden.