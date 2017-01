Puppentheater

Engelbostel. Das Puppentheater Laretti verlängert sein Handpuppenspiel in Engelbostel im beheizten Theaterzelt von Sonnabend, 7. Januar, bis Sonntag, 8. Januar, auf dem Festplatz am Stadtweg.Am Sonnabend um15 Uhr wird das Puppenspiel "Fridolin, das Gespenst" Aufgeführt. Am Sonntag um 11 Uhr und 15 Uhr wird das Puppenspiel "Die verhexte Eisprinzessin" auf der Puppenbühne zu sehen sein. Der Eintritt liegt für Kinder bei sechs Euro, für Erwachsene bei sieben Euro.