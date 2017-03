Puppentheater

Langenhagen (ok). Das Puppentheater gastiert noch bis zum Sonntag, 9. April, an der Bothfelder Straße/Ecke Kurt-Schumacher-Allee. Die Vorstellungen sind montags bis freitags um 16 Uhr sowie am Sonnabend und Sonntag um 11 und 15 Uhr. Mehr Infos auf Facebook unter "Puppentheater Zauber Laretti"