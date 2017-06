Radfahren mit dem DRK

Langenhagen. Für Freitag, 9. Juni, bietet der DRK-Ortsverein eine Radtour entlang des Mittellandkanals an. Natürlich gibt es auch wieder die Gelegenheit zum Kaffeetrinken und zum Klönen. Alle Interessierten treffen sich um 14 Uhr am DRK – Treffpunkt an der Kastanienallee um gemeinsam zu starten.