Radfahren mit Feuer

Lanzarote-Bericht auf ADFC-Stammtisch am Donnerstag

Langenhagen. An den feurigen Bergspalten von Lanzarote war das ADFC-Mitglied Siegfried Behrendt mit seinem Fahrrad und an vielen anderen interessanten Stellen dieser Insel. So startet der ADFC Langenhagen die Stammtisch-Saison mit Bildern und Erklärungen zu „Mit dem Rad zu den Feuern von Lanzarote“. Gäste und AFC-Mitglieder sind willkommen am Donnerstag, 28. September, um 18 Uhr im Vereinsheim des Radspot-Club Blau-Gelb, an der Emil-Berliner-Straße 32: Der Vortrag ist kostenfrei. Weitere Infos unter www.ADFC-Langenhagen.de und (0151) 24 07 99 75.