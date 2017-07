Radfahrer stürzte

Godshorn. Zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer ist es am Sonnabend gegen 1 Uhr nachts an der Straße Am Kielenkamp gekommen. Der Fahrzeugführer eines dunklen Pkw missachtet die Vorfahrt des von rechts kommenden Radfahrers. Dieser muss stark abbremsen, stürzt hierdurch im weiteren Verlauf und verletzt sich.

Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der verletzte Radfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.