Radfahrerin gesucht

Langenhagen. Am Dienstag um 8 Uhr gab es auf der Walsroder Straße einen Unfall mit zwei Radfahrern. Ein 16-Jähriger fuhr Richtung Süden. In Höhe der Haus-Nummer 80 kreuzte eine junge Radfahrerin seinen Weg, so dass der Jugendliche stürzte und sich dabei verletzte. Das Mädchen hielt dann zunächst an, entschuldigte sich und erkundigte sich nach dem Befinden des Jugendlichen, fuhr dann aber weiter. Sie wird gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen in Verbindung zu setzen.