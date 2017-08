Radfahrerin übersehen

Langenhagen. Eine Radfahrerin ist am Montag gegen 14.30 Uhr an der Emil- Berliner-Straße von einem Kastenwagen erfasst und verletzt worden. Sie ist vorsorglich zur stationären Aufnahme in eine Klinik gekommen.Nach bisherigen Erkenntnissen war die 20-Jährige mit ihrem Rad ordnungsgemäß auf dem kombinierten Rad-/Fußweg der Emil-Berliner-Straße in Richtung Westen unterwegs gewesen. Zur gleichen Zeit verließ ein 64-Jähriger mit seinem Renault in Höhe des Ilmenauwegs den Parkplatz eines Firmengeländes und übersah hierbei

offensichtlich die für ihn von links kommende Radlerin. Bei der Kollision fuhr die Bikerin frontal in die Fahrertür des Wagens, stürzte und verletzte sich. Ein Krankenwagen transportierte die 20 Jahre junge Frau in eine Klinik, wo sie zur Beobachtung stationär

aufgenommen wurde. Der 64-Jährige blieb unverletzt.