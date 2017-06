Radlertreff

Langenhagen. Für Sonnabend, 8. Juli, kündigt der Radlertreff die nächste Radtour an. Abfahrt ist um 10 Uhr am Silbersee im Gastronomiebereich. Ziel der 48 Kilometer langen Tour unter der Leitung von Günther Lippe ist der Sportplatz Saxonia in Oberricklingen. Mitradler sind willkommen.