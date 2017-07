Radlertreff

Langenhagen. Die nächste Radtour des Radlertreffs ist am Sonnabend, 5. August, unter der Leitung von Dietrich Stoffer. Die Tour beginnt um 10 Uhr am Biergarten Silbersee, führt aber nicht wie im Jahresprogramm ausgewiesen nach Resse, sondern nach Engensen (Tourlänge 50 Kilometer). Die Tour nach Resse wird am 19. August nachgeholt. Am Donnerstag, 10. August, um 13.30 Uhr gibt es eine Radtour (Tourlänge 30 Kilometer) unter der Leitung von Klaus Weißenfeld mit Startpunkt Biergarten Silbersee.