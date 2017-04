Radtour

Langenhagen. Beim "Radlertreff Silbersee" beginnt die Saison mit der ersten Radtour am Sonnabend, 29. April. Abfahrt ist um 10 Uhr am Biergarten unter der Leitung von Günther Lippe. Ziel ist die Gaststätte "Zur Eiche" in Altgarbsen. Die Strecke wird rund 42 Kilometer lang sein.