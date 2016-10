Radtour des DRK

Langenhagen. Der DRK-Ortsverein lädt zur Radtour für Freitag, 14. Oktober, ein. Abfahrt ist um 14 Uhr am DRK-Treffpunkt Kastanienallee. In gemütlichem Tempo geht es zum Stöckener Friedhof, und natürlich wird es dort Rast in Café Anna Blume geben, mit der Gelegenheit zum Kaffeetrinken und zum Klönen.