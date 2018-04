Radtour des MTV

Engelbostel-Schulenburg. Die wöchentliche Mittwochabend-Radtour gilt beim MTV schon als Klassiker. Am 25. April ist der erste Radtour-Termin in diesem Jahr. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Eingang des MTV-Sportgeländes am Stadtweg. Alle radbegeisterten Mitglieder und auch Gäste sind herzlich willkommen mitzufahren. Gute Laune und Taschengeld für einen Biergarten-Besuch sind mit zu bringen. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter der Rufnummer (0511) 74 18 00.