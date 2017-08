Radtour mit dem ADFC

Langenhagen. "An den Adelshäusern der Freiherrn von Knigge sowie des Erfinders von Siemens vorbei geht die Sonntags-Radtour des ADFC Langenhagen über 39 Kilometer", so die Ankündigung des Vorsitzenden im ADFC-Ortsverein Reinhard Spörer. Start ist am Sonntag, 6. August, um 9.20 Uhr auf Gleis 4 des Bahnhof Langenhagen Mitte, wo die erforderlichen Drei-Zonen-Tickets gekauft werden können, die Fahrräder fahren kostenfrei bis zum Radtour-Start am S-Bahn-Haltepunkt Holtensen/Linderte mit. Zwischendurch gibt es natürlich eine Einkehr (auf eigene Kosten), und mit der Rückkehr nach Langenhagen ist gegen 16 Uhr zu rechnen.