Radtour mit dem ADFC

Langenhagen. Zur Sonntags-Kombitour mit dem Rad lädt der ADFC-Ortsverein für Sonntag, 29. April, ein. Treffpunkt und Abfahrt ist am Bahnhof Langenhagen-Mitte Gleis 3 um 10.30 Uhr. In Bennemühlen beginnt die Radtour mit 61 Kilometer Länge. Ziel ist der Reiterhof Rosentalwiesen in Nienhagen, wo ein Backtag zu erleben ist. Tickets für die S-Bahn sind selbst zu kaufen, sonst ist die Mitfahrt kostenfrei, Spenden sind willkommen. Die Rückkehr, wieder per S-Bahn bis Langenhagen-Mitte ist für 19 Uhr geplant.