Radtour mit dem DRK

Langenhagen. Am Freitag, 20. Juli, soll des die nächste Radtour unter der Regie des DRK-Ortsvereins geben. Im gemütlichen Tempo geht es Richtung Bissendorf. Natürlich gibt es auch wieder die Gelegenheit zum Kaffeetrinken und zum Klönen. Alle Interessierten treffen sich um 14 Uhr am DRK-Treffpunkt an der Kastanienallee um gemeinsam loszufahren.