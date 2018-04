Radtour mit dem Lastenrad

Langenhagen. Der ADFC-Ortsverein lädt ein zu einer 38-Kilometer-Radtour für Freitag, 20. April, ein. Anlässlich des dreijährigen Bestehens der ausleihbaren Hannah-Lastenräder führt die Route zum Maschsee in Hannover, wo 24 Lastenräder stationiert sind und ausprobiert werden können. zur Stärkung gibt es ein Stück Butterkuchen. Gäste und ADFC-Mitglieder sind herzlich eingeladen: Die Mitfahrt ist kostenfrei, Spenden sind willkommen. Abfahrt ist am 20. April um 13.30 Uhr auf dem Marktplatz am Rathaus. Rückkehr wird um 18 Uhr sein.