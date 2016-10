Radtour mit Museumsbesuch

Langenhagen. Der ADFC-Ortsverein kombiniert die nächste Radtour mit einem geführten Rundgang durch das "Museum für Energiegeschichte" in Hannover. Die Tourlänge beträgt 25 Kilometer. Los geht es am Donnerstag, 13. Oktober, um 9.30 Uhr im Rathaus-Hof, Marktplatz. Die Rückkehr ist für 14.30 Uhr geplant.

Die Teilnahme ist kostenlos. Auch der Eintritt in das Museum ist frei.