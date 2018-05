Radtour zur VeloCityNight

Langenhagen. Der ADFC-Ortsverein fährt zum Massen-Radfahren: Am Freitag, 18. Mai, startet um 18.30 Uhr auf dem hiesigen Marktplatz die Acht-Kilometer-Radfahrt zu einer besonderen Veranstaltung am Klagesmarkt in Hannover. Dort endet die Radtour des ADFC-Langenhagen, und es beginnt die separate VeloCityNight-Radtour, bei der rund 1.000 Radfahrer gegen eine Gebühr mitfahren. Die Empfehlung des ADFC: Dreiviertel der Tour, also etwa 17 Kilometer, bis U-Bahn Werderstraße, mitfahren, und dann mit der U-Bahn mit eigenem Ticket zurück nach Langenhagen. Die Fahrt endet im Dunklen, daher ist vorschriftsmäßige Beleuchtung am Fahrrad erforderlich. Details gibt es auf der Internetseite www.VeloCityNight.de.