Radzierblenden gestohlen

Langenhagen (ok). Drei Autodiebstähle meldet die Polizei, die sich am Dienstagnachmittag an Hagenhof, Karl-Kellner-Straße und Veilchenstraße ereignet haben. Dazu noch die offensichtlich gezielte Suche nach Radzierblenden, die zwischen dem 11. Januar und 4. Februar an drei Sportwagen aus Parkhäusern am Flughafen gestohlen worden sind. Hinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.