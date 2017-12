Raub an Tankstelle

Kaltenweide. Zwei Maskierte haben am Donnerstagabend, gegen 22.15 Uhr, am Kiebitzkrug den 51-jährigen Pächter nach dem Verlassen der Tankstelle überfallen. Auf dem Weg zu seinem in der Nähe abgestellten Wagen wurde er von beiden Tätern von hinten

attackiert. Auf dem Boden liegend raubten sie persönliche Gegenstände des 51-Jährigen. Das Opfer erlitt bei dem Angriff erhebliche Kopfverletzungen und wurde in einem Krankenhaus medizinisch versorgt.

Zur Täterbeschreibung: augenscheinlich jungenhaft, beide sind zirka 20 bis 25 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Beim Überfall war das Duo dunkel bekleidet. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer (0511) 109 5555 entgegen.