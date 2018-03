Raus aus dem Winterschlaf

Aroamseminar am Dienstag, 13. März

Langenhagen. Wenn am Ende der dunklen Jahreszeit die Energiereserven aufgebraucht sind, können uns Pflanzendüfte wieder aktivieren. Lemongrass und Myrte machen wach und munter, Rosmarin und Wacholder fördern die Durchblutung.In einem Aromaseminar am Dienstag, 13. März, von 19.30 bis 21.45 Uhr werden wirkungsvolle Mischungen für Nase, Haut und Stoffwechsel vorgestellt, die uns neuen Schwung verleihen und das Immunsystem stärken. Gemeinsam wird ein Körperöl gemischt, dass Energie und Vitalität schenkt.Anmeldungen: persönlich in den Geschäftsstellen der Volkshochschule oder per e-mail (info@vhs-langenhagen.de), weitere Informationen im Programmheft oder unter www.vhs-langenhagen.de oder telefonisch unter (0511) 7307-97 04.