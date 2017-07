Rede und Antwort

Kaltenweide. Ortsbürgermeister Reinhard Grabowsky aus Kaltenweide eröffnet den Reigen der Sprechstunden mit dem Ortsbürgermeister und seinen Stellvertretern trotz der Ferienzeit. Er steht am Freitag, 14. Juli in der Zeit von 17 bis 18 Uhr für die Anliegen der Einwohnerschaft zur Verfügung. Anzutreffen ist er in der Verwaltungsstelle Kaltenweide.