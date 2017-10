Regiobus fährt

Langenhagen. Da der Reformationstag, 31. Oktober, in diesem Jahr bundesweiter Feiertag ist, fahren die Busse aller Regiobus-Linien tagsüber nach dem Sonntagsfahrplan. Alle Nachtliner, Ruftaxis und Anruf-Sammel-Taxis der Regiobus verkehren in der Nacht von Montag, 30. Oktober, auf Dienstag, 31. Oktober, wie in den Wochenendnächten, sodass die Anschlüsse zum Nachtverkehr der Stadtbahnen, S-Bahnen und Züge - der so genannte Nachtsternverkehr - gegeben sind.

In der Nacht von Dienstag, 31. Oktober, auf Mittwoch, 1. November, findet kein Nachtsternverkehr statt.