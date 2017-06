Regulierungswut?

Langenhagen (ok). Svrn Hoffmann von der AfD Langenhagen hat sich in der jüngsten Ratssitzung gegen gegen die Verordnung zur allgemeinen Gefahrenabwehr ausgesprochen. Grund: zunehmende Regulierungswut. Das sieht Dirk Musfeldt (Grüne) ganz anders, es werde eher mehr dereguliert. Und Felicitas Weck (Linke) die Verordnung sinnvoll, führte das Beispiel von Alkohol auf Kinderspielplätzen an.