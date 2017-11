Reicht die Rente?

Langenhagen (ok). Das Thema Rente und Altersarmut wird beim nächsten Treffen der Arbeitsgemeinschaft 60 plus des SPD-Ortsvereins Langenhagen intensiv diskutiert. Das Thema lautet: "Gelingt die Alterssicherung? Reicht die Flexi-Rente?" Beginn des Treffens ist am Donnerstag, 16. November, um 15.30 Uhr im Anna-Schaumann-Stift am Ilseweg 9 bis 11. Eingeladen sind alle Interessierten.