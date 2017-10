Reifen weg

Langenhagen. Diebe entwendeten am frühen Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr vier Kompletträder vom auf den Gewerbeparkflächen an der Karl-Kellner-Straße abgestellten Fiat im Wert von insgesamt 400 Euro. Anschließend entfernen sie sich mit einem dunklen Auto. Weitere Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17 in Verbindung zu setzen.