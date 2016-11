Reifen zerstochen und gestohlen

Langenhagen. An acht Fahrzeugen, die an der Kopernikusstraße vor einem Firmengelände abgestellt waren, wurden in der Nacht von Donnerstag zu Freitag letzter Woche die Reifen zerstochen.

Vier Winterreifen gestohlen wurden am vergangenen Sonnabend von einem Balkon am Käthe-Kollwitz-Weg. Der Wert dieses Reifensatzes beläuft sich auf 480 Euro.