Reise zum Bodensee

Krähenwinkel-Godshorn. Eine Busreise zum Bodensee steht bei den Landfrauen vom 21. bis 26. Juni auf dem Programm. Unterkunft soll in Friedrichshafen bezogen werden. Auf der Liste der Besichtigungen stehen: Barock-Kirche in Birnau, Pfahlbauten in Unteruhldingen, Insel Mainau, Rheinfall von Schaffhausen, Stein am Rhein, Konstanz, Lindau, Meersburg, St. Gallen, Schwägalb/Säntis und ein Abstecher nach Liechtenstein.

Es sind noch einige Plätze frei. Nähere Auskünfte erteilt Renate Moderow, Telefon (0511) 74 27 48.