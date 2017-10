Reiterflohmarkt

Langenhagen. Einen Reiterflohmarkt öffnet der Reitverein am der Walsroder Straße 179, Nähe Reuterdamm, am Sonnabend, 28. Oktober, von 11 bis 14 Uhr in der Reithalle. Auch bei schlechtem Wetter kann gestöbert werden. An vielen Ständen wird alles rund um Pferd und Reiter angeboten. Im Reiterstübchen wird für das leibliche Wohl gesorgt. Parkplätze sind hinter der Reithalle ausreichend vorhanden. Es werden noch Anmeldungen für Stände entgegengenommen: E-Mail Sabine_Lorenz@gmx.de; es wird eine Standgebühr erhoben. Informationen dazu gibt es auf der Internetseite www.rv-langenhagen.de.