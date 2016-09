Reitturnier an zwei Tagen

Krähenwinkel. Zum Herbst-Reitturnier lädt der Reitverein (RFVo) Hubertus an der Walsroder Straße 273 für Sonnabend, 1., und Sonntag, 2. Oktober, ein. Die Dressurreiter satteln wieder ihre Pferde und beginnen am Sonnabend bereits ab 7 Uhr mit den unterschiedlichen Prüfungen in den Klassen E, A und L. Das Sonntagsprogramm beginnt um 7.30 Uhr mit den Prüfungen der Klassen L (auf Kandare) und M. Am Nachmittag messen sich dann abschließend die ganz jungen Reiter in der Führzügelklasse und den Reiterwettbewerben.

Die fleißigen Helfer des Vereins hoffen auf schönes Wetter und reichlich Besucher.

Die Grillstation bietet etwas für den herzhaften Genuss und das Kuchenbüfett wird mit selbstgemachen Kuchen ausgestattet. Eine Wein- und Sektstation fand letztes Jahr großen Anklang und wird auch dieses Jahr angeboten. Ein Moment zum Verweilen und Wohlfühlen.

Wer etwas Turnieratmosphäre schnuppern möchte, ist herzlich eingeladen zuzuschauen, der Eintritt ist frei. Parkmöglichkeiten sind direkt an der Walsroder Straße