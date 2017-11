Reitverein präsentiert sich

Engelbostel. Zum Weihnachtsreiten lädt der Reitverein, Klusmoor, für Sonnabend, 9. Dezember, ab 16 Uhr ein. Wer sich für den Reitsport interessiert oder einfach einmal hereinschnuppern möchte, ist herzlich willkommen. Schulreiter und Privatreiter zeigen ihr Können, mal lustig, mal ernst. Für das leibliche Wohl ist mit Kalt- und Heißgetränken, Kuchen und anderen Leckereien bestens gesorgt. Regine von der Haar, Sprecherin im Reitverein Engelbostel, erklärt: "Dieses Angebot richtet sich nicht nur an Vereinsmitglieder oder ihre Angehörigen sondern auch an Bürger, in deren Kalender der Termin schon fest eingeplant ist, um Freunde zu treffen und an Menschen, die dies vielleicht werden wollen."